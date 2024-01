Überraschend: Thomas Drechsel verlässt GZSZ nach 15 Jahren!

Schlechte Nachrichten für alle Daily-Soap-Fans! Thomas Drechsel (36) macht Schluss mit GZSZ. Im Jahr 2009 war er erstmals als Max Krüger, genannt Tuner, auf der Mattscheibe zu sehen. Seine Darstellung kam bei den Fans super an – schnell wurde aus der Nebenrolle ein fester Bestandteil des Casts. Was folgte, waren 15 erfolgreiche Jahre am Set. Jetzt nimmt Thomas Abschied von Tuner und der restlichen GZSZ-Familie!

Die zahlreichen Jahre als Teil der Sendung haben ihn sehr geprägt, erzählt Thomas im Gespräch mit RTL. Aus ganzem Herzen wolle er sich bedanken für die ereignisreiche Zusammenarbeit: "Wir haben zusammen gelacht und geweint." Der Abschied von seinen Kollegen werde ihm nicht leichtfallen. "GZSZ wird immer ein Teil von mir bleiben", betont der Berliner.

Als Tuner durfte er so einiges erleben. "Aus dem Prügelknaben wurde ein Barbesitzer und schlussendlich ein Millionär. Tuner ist älter und vor allem reifer geworden", erklärt der einstige Let's Dance -Kandidat stolz über die Entwicklung seines Charakters. Er könne aber auch verstehen, dass Geschichten irgendwann auserzählt sind.

Getty Images Thomas Drechsel, Schauspieler

Instagram / thomas.drechsel.official Thomas Drechsel in Potsdam, Oktober 2021

Getty Images Thomas Drechsel, 2023

