60. Geburtstag: So denkt Frauke Ludowig über Beauty-OPs!

Sie plaudert aus dem Nähkästchen. Frauke Ludowig (60) ist aus dem deutschen Fernsehen nicht mehr wegzudenken: Seit 1994 moderiert sie die RTL-Sendung "Exclusiv – Das Starmagazin" fast täglich und begeistert dabei immer wieder mit ihrem ausdrucksstarken Make-up und ihren eleganten Looks. Auf Social Media zeigt sich die Moderatorin dafür gerne etwas natürlicher. Heute feiert die Blondine ihren 60. Geburtstag: Wie steht Frauke zum Thema Beauty-Doc?

Im Interview mit T-Online spricht die 60-Jährige offen über das Älterwerden. Aktuell sei sie sehr glücklich mit sich. Beauty-OPs sei Frauke dennoch nicht abgeneigt. "Ich arbeite in einer Branche, in der das gang und gäbe ist und wir leben in einer modernen Welt", verrät sie. Daher würde die Blondine auch niemanden dafür verurteilen. Ganz im Gegenteil: "Wenn ich irgendwann in den Spiegel gucke und denke: 'Jetzt geht's nicht mehr', dann würde ich es wahrscheinlich machen."

Erst im vergangenen Monat machte Frauke deutlich, wie wohl sie sich in ihrem Körper fühlt. Total stolz teilte sie einen Instagram-Schnappschuss von sich beim Training und stellte dabei ihre Muckis zur Schau. Besonders bei ihrer Community kam dieser sportliche Einblick gut an. "Ich finde einfach, dass sie ein Vorbild für mich und für andere Frauen ist", schrieb eine Followerin voller Bewunderung in der Kommentarspalte.

Getty Images Frauke Ludowig, Moderatorin

Getty Images Frauke Ludowig im September 2023

Instagram / fraukeludowig_official Frauke Ludowig zeigt stolz ihre Muskeln

