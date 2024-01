Amanda Bynes wurde erstmals nach ihrem Podcast-Ende gesehen

Wie geht es Amanda Bynes (37) derzeit? Die Schauspielerin hatte einst große Erfolge feiern dürfen. Der Film mit Channing Tatum (43) "She's The Man" war 2006 durch die Decke gegangen und ist auch heute noch beim Publikum beliebt. Doch seit einigen Jahren fällt die US-Amerikanerin eher mit Negativschlagzeilen auf. Ihre Freunde machten sich zuletzt wieder Sorgen um sie. Nun wurde Amanda mal wieder gesichtet.

Im Dezember feierte die 37-Jährige eigentlich einen kleinen Erfolg. Sie startete ihren eigenen Podcast – doch nach nur einer Folge beendete sie ihn wieder. Grund dafür sollen die fehlenden Stars gewesen sein, mit denen sie sprechen wollte. Nach diesem kleinen Rückschritt wurde sie nun in Beverly Hills gesehen: Amanda telefonierte am Straßenrand und schaute dabei ziemlich neutral. Sie wirkte weder traurig noch wirklich glücklich.

Auf ihrem Instagram-Account zeigte sie vor wenigen Tagen noch etwas mehr Gefühle. Sie teilte ein Bild mit ihren Freunden bei einem Dinner – und lächelte fröhlich in die Kamera. Ihre Fans freut es, sie so zu sehen. "Viel Liebe für dich, Amanda, lebe, lache und teile genau diese Vibes, immer" und "Wir lieben dich, strahle so weiter", lauten nur zwei der zahlreichen Kommentare.

Getty Images Amanda Bynes, 2006

APEX / MEGA Amanda Bynes im Januar 2024

Instagram / amandaamandaamanda1986 Amanda Bynes mit Freunden im Januar 2024

