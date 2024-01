Detlef D! Soost wollte schon immer mal zu "Let's Dance"

Endlich hat es geklappt! In wenigen Wochen werden bei Let's Dance endlich wieder Prominente gemeinsam mit Profis über die Tanzfläche fegen. Ihr Tanztalent unter Beweis stellen wollen dieses Mal unter anderem Schauspieler Mark Keller (58), Singer-Songwriterin Lina Larissa Strahl (26) sowie Choreograf Detlef D! Soost (53). Damit ist für den Fitnesstrainer wohl ein kleiner Traum in Erfüllung gegangen – Detlef wollte schon immer bei "Let's Dance" mittanzen!

"Es gibt nur ein oder zwei Sendungen im gesamten deutschen Fernsehen, die wir mit der gesamten Familie schauen und eine davon ist definitiv 'Let’s Dance'", verrät der 53-Jährige gegenüber RTL. Aus diesem Grund habe die Sendung einen ganz bestimmten Platz in seinem Herzen. "Für mich wird mit der Teilnahme in gewisser Art und Weise ein Teil meiner Bucketlist abgehakt, denn ich habe immer gesagt, wenn ich noch einmal an einem Format teilnehmen würde, wäre es 'Let’s Dance'", erklärt Detlef weiter.

Während das Tanzen für Detlef selbst nichts Neues ist, freuen sich die anderen Kandidaten auf eine ganz neue Herausforderung. "Es freut mich sehr, dass ich mich mal von einer anderen Seite auf der Bühne präsentieren kann", äußert sich Gabriel Kelly (22). Auch Lina Larissa Strahl freut sich auf das Abenteuer: "Diese Show ist für mich eine Chance, die mir ermöglicht, aus meiner Komfortzone herauszutreten und mich vielleicht auch auf eine ganz neue Weise künstlerisch zu entfalten."

