Freund meint: Michael Schumacher sitzt beim Essen am Tisch!

Es bleibt weiterhin ungewiss, wie es Michael Schumacher (55) geht. Vor zehn Jahren war der einstige Formel-1-Profi bei einem Skiunfall in den französischen Alpen schwer verunglückt. Die Frau des ehemaligen Rennfahrers, Corinna Schumacher (54), hält sich mit Informationen über den Gesundheitszustand ihres Mannes zurück. Es ist kaum etwas über die Schwere seiner Verletzungen bekannt. Schumis Freund meint nun, diesbezüglich mehr zu wissen.

In einem Interview mit Betting Sites UK erklärt Johnny Herbert Folgendes: "Ich höre Informationen nur aus zweiter Hand. Ich höre von Leuten aus der Formel 1, dass [Michael] beim Abendessen mit am Tisch sitzt, aber ich weiß nicht, ob das stimmt." Sein ehemaliger Teamkollege könne "nur zwischen den Zeilen lesen". Johnny und andere Wegbegleiter des 55-Jährigen haben kaum was von seiner Familie gehört – es sei immer Michaels "Art und Weise" gewesen, "alles sehr privat zu halten".

Doch nicht nur, dass Schumis Umfeld nicht viel über seinen Zustand weiß. Seine Freunde wurden gebeten, ihn nicht zu besuchen. Rubens Barrichello erklärte in dem Podcast "Flow", dass ihm Folgendes nahegelegt wurde: "Sie sagten mir, dass ich leider nicht helfen könne und dass ich vielleicht traurig wäre."

