Lustiger großer Bruder: Zac Efron und Geschwister albern rum

Zac Efron (36) geht in der Rolle als großer Bruder auf. Mit seinem nur fünf Jahre jüngeren Bruder Dylan (31) hat der Schauspieler eine besonders enge Beziehung. Die beiden lieben es, miteinander Zeit zu verbringen. Sie haben aber noch zwei jüngere Geschwister, um die sie sich rührend kümmern. Und an Zacs Geburtstag zeigt Dylan nun, wie viel Spaß man mit ihnen als große Brüder haben kann.

Am 18. Oktober feiert Zac seinen 36. Geburtstag. Dylan nutzt den Anlass, um seinem großen Bruder auf Instagram eine rührende Botschaft zu schicken. "Ich weiß genau, was für ein großer Bruder ich für Olivia und Henry sein will, weil du so ein Bruder für mich warst. Ich bin dankbar für all die Erinnerungen, die wir dieses Jahr gemacht haben, aber ich denke, ein richtiges Abenteuer ist überfällig – lass uns etwas Verrücktes machen", schreibt er. Und mit einem Foto, auf dem die beiden ihre kleinen Geschwister über Kopf halten, beweist er, wie wild es bei ihnen zugehen kann.

Bei der Zeit mit seinen Geschwistern scheint Zac auch immer auf seine Kosten zu kommen. Im Juni postete er selbst ein Bild, auf dem er Henry und Olivia auf dem Arm hält. Das Trio zeigte dabei ein aufgeregtes Lachen im Gesicht. "Showtime", schrieb Zac. In seiner Story war zu sehen, dass sie zusammen einen Zirkus besuchten.

Zac und Dylan Efron, Schauspieler

Zac Efron und sein Bruder Dylan

Zac Efron mit Bruder Henry und Schwester Olivia

