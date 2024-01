Im knappen Bikini: So hot feiert Lottie Moss Geburtstag!

Sie zeigt, was sie hat! Lottie Moss (26) ist dafür bekannt, ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihr Leben zu geben. Im Netz teilt die kleine Schwester von Kate Moss (49) gerne Bilder von sich. Dabei präsentiert sie sich auch oftmals recht freizügig. Nun erfreut sie ihre Follower erneut mit intimen Pics: Lottie zeigt sich in einem ziemlich knappen Bikini im Netz!

Aktuell genießt Lottie einen traumhaften Urlaub in Mexiko. Vor wenigen Tagen feierte das Model hier auch ihren 26. Geburtstag. In ihrer Instagram-Story teilt sie einige Schnappschüsse von ihrem bisherigen Trip. Auf einem Foto wird es besonders heiß: Die Britin posiert in nur einem knappen schwarzen Bikini vor einem großen Spiegel. Dabei setzt sie ihren Body gekonnt in Szene.

Erst vor wenigen Wochen zog die hübsche Blondine für ihren OnlyFans-Account blank. Splitterfasernackt machte Lottie ein Spiegel-Selfie von sich. Ihre Brüste bedeckte sie lediglich mit ihrem Arm. "Sag mir, dass du mich brauchst", betitelte sie den Schnappschuss.

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, OnlyFans-Model

Getty Images Lottie Moss im März 2023

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, OnlyFans-Star

