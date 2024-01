"Kämpfernatur": Hat Cora Schumacher Angst vor Dschungelcamp?

Hat sie Bammel vor ihrem Dschungel-Aufenthalt? Bald ist es endlich wieder so weit: Ab dem 19. Januar werden sich erneut zwölf deutsche Stars und Sternchen im Dschungelcamp ihren Ängsten stellen. Neben ungewohnt vielen Realitystars wagt sich auch Cora Schumacher (47), die Ex-Frau von Ralf Schumacher (48), in diesem Jahr in den australischen Busch. Doch fürchtet sich Cora vor dieser neuen Herausforderung?

"Ich habe Respekt vor dem Dschungel. Angst würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich stelle mich gerne Herausforderungen und bin eine Kämpfernatur", plaudert die Rennfahrerin gegenüber Bild aus. Sie vermute zudem, dass ihre beruflichen Erfahrungen für sie durchaus von Vorteil sein könnten: "Motorsport ist ein Stück weit vergleichbar mit dem Dschungelcamp. Es ist ein Einzelsport. Da kämpft jeder für sich." Auch ein starkes Nervenkostüm schreibt sich die Sportlerin zu und gibt sich daher vor ihrem Einzug sehr selbstbewusst.

Die Dschungelcamp-Fans sind von Coras Teilnahme jedoch nicht sonderlich begeistert. "Oh nee, die mal wieder. Sie war in allen bisherigen Formaten nur nervig und langweilig...", kommentierte ein Leser unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram. Und auch ein weiterer Nutzer zeigt sich eher skeptisch über die Dschungeltauglichkeit der Blondine: "Kann ich mir so gar nicht vorstellen, wie will die denn da drin überleben?"

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora Schumacher, TV-Star

Anzeige

Instagram / coraschumacher Cora und Ralf Schumacher im Februar 2023

Anzeige

actionpress Cora Schumacher, TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de