Schwere Kindheit: Barry Keoghan war in 13 Pflegefamilien

Barry Keoghan (31) hat eine schwere Vergangenheit. Der Ire ist aktuell auf der absoluten Überholspur: Für seine Rolle in "The Banshees of Inisherin" wurde er im vergangenen Jahr für einen Oscar und einen Golden Globe nominiert und gewann einen BAFTA Award. Auch für den Thriller "Saltburn" wird er momentan total gefeiert. Doch noch vor wenigen Jahren sah sein Leben ganz anders aus: Barrys Kindheit war geprägt von einer drogenabhängigen Mutter und zahlreichen Pflegefamilien!

Im Alter von nur fünf Jahren wurden der Schauspieler und sein Bruder Eric erstmals aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen: Da ihre Mutter starke Probleme mit Rauschmitteln hatte, sind die beiden innerhalb von sieben Jahren in 13 verschiedenen Pflegefamilien gewesen. Als ihre Mutter mit nur 30 Jahren an einer Überdosis Heroin starb, kamen Barry, Eric und ihre ältere Schwester Gemma laut The Sun schließlich bei ihrer Großmutter Patricia in der Nähe von Dublin unter. Dort begann er mit 12 Jahren seine Schauspielkarriere im Schultheater.

Mittlerweile ist er einer der gefeiertsten Newcomer Hollywoods. Aber auch privat läuft es super: Seit 2022 ist Barry stolzer Vater eines Jungen namens Brando. Mit der Mutter seines Sohnes ist er allerdings nicht mehr zusammen. Erst kürzlich bestätigte der Leinwandstar im GQ-Interview, dass er und Alyson Kierans seit einigen Monaten getrennt sind. Es wird aber gemunkelt, dass er schon eine neue Freundin hat: Sabrina Carpenter (24).

Getty Images Barry Keoghan, Schauspieler

Getty Images Alyson Kierans und Barry Keoghan

Instagram / CjK1_yJs4Am Barry Keoghan mit seinem Sohn Brando

