Hatte Samantha Abdul schon einmal eine Promi-Dating-App?

Samantha Abdul (33) spricht mit ihren Followern ganz offen! Das Ex-Bachelor-Girl brachte 2018 mit ihrem damaligen Mann Oleg Justus (35) ihren gemeinsamen Sohn Ilja zur Welt. Seit mittlerweile vier Jahren sind die beiden schon kein Paar mehr und die Influencerin zieht ihren Sohn alleine groß. Als alleinerziehende Mama hat sie es nicht immer leicht. Doch wie lernt die Tätowiererin eigentlich Männer kennen? Im Netz erzählt Samantha, wie sie zu Dating-Apps für Prominente steht!

"Keine Ahnung, weil ich kein Promi bin", antwortet sie auf die Frage eines Followers bei Instagram. "Aber ich hatte Raya, war genauso unnötig für mich wie jede andere Dating-App", schreibt die Influencerin. Raya ist eine exklusive App für Prominente oder Reiche. Sam hat eine klare Meinung: "Ist nicht so meins, dieses virtuelle Daten."

In ihrer letzten Beziehung hat das Ex-Bachelor-Girl schlechte Erfahrungen gemacht. "[...] Diese Person, mit der ich zusammen gewesen bin zu dem Zeitpunkt noch, hat sich einfach dafür entschieden, an dem Tag jemand Neues kennenzulernen, zu versuchen, das geheimzuhalten, und mich tagelang nicht darüber zu informieren", erzählte sie im Mai. Sam dachte also mehrere Tage, noch mit ihm in einer Beziehung zu sein. Über WhatsApp machten sie Schluss.

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul im Februar 2023

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, Influencerin

Anzeige

Instagram / samantha_abdul Samantha Abdul, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Samantha schon mal eine Dating-App für Promis benutzt hat? Ja, das war klar. Nee, das überrascht mich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de