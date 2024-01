Synchronsprecher: So erfolgreich ist Anne Wünsches Freund!

Seit 2019 gehen Anne Wünsche (32) und ihr Freund Karim El Kammouchi (35) zusammen durchs Leben. Trotz einiger Unterbrechungen fanden die beiden immer wieder zueinander und durften 2022 ihr erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Und während sich die Content Creatorin ein goldenes Näschen mit ihrem OnlyFans-Account verdient, läuft auch die Karriere des Synchronsprechers steil bergauf: So beruflich erfolgreich ist Karim!

Der Hottie leiht derzeit dem Protagonisten der populären Netflix-Produktion "The Lincoln Lawyer" seine Stimme! Die Serie, in der Hollywood-Star Manuel Garcia-Rulfo die Hauptrolle des medikamentenabhängigen Strafverteidigers Mickey Haller übernimmt, erfreut sich großer Beliebtheit auf der Streaming-Plattform. "Seit meinem fünften Lebensjahr stehe ich nun schon vor dem Mikro, und das nach wie vor für mein Leben gern", ist auf der Website von Karim zu lesen. Der 35-Jährige hatte schon in der Vergangenheit an großen Projekten mitgewirkt: So synchronisierte er unter anderem in "Harry Potter und der Stein der Weisen" Dudley Dursley.

Immer wieder spekulieren die Fans über ein mögliches Liebes-Aus von Anne und Karim. Doch erst kürzlich teilte das Erotik-Model ein süßes Video von sich und seinem Partner auf Instagram: In dem Clip guckt Karim in die Kamera, während die Berlin - Tag & Nacht-Bekanntheit frech ihre Zunge rausstreckt! Aufgenommen wurde das Video während eines gemeinsamen Thailand-Urlaubes.

Anne Wünsche mit ihrem Karim

Karim El Kammouchi, Synchronsprecher

Karim El Kammouchi und Anne Wünsche

