Von TV-Star erpresst: "Are You The One?"-Henna war schwanger

Das sind ziemlich private Einblicke... Henna ist durch ihre Teilnahme an der Datingshow Are You The One? bekannt geworden. Die große Liebe hatte sie dort aber nicht gefunden. Nach den Dreharbeiten bandelte sie wohl mit Yasin Mohamed (32) an – auch ein Flirt mit Matthias Höhn (27) wurde ihr wegen einiger Netz-Beiträge nachgesagt. Jetzt schockiert sie mit diesen News: Henna wurde erpresst, als sie schwanger war!

Auf TikTok erzählt sie ihren Fans nun von einer "Situationship", die sie mal hatte. Die Münchnerin nennt zwar keine Namen, erklärt aber, dass er in der Öffentlichkeit stehe. Mit dem besagten Flirt und einem vergebenen Kumpel von ihm waren sie im Urlaub. Die beiden Männer sollen dort mit anderen Frauen geschlafen haben. Weil Henna dies einige Wochen später der Freundin des Vergebenen erzählte, fing ihre damalige Romanze offenbar an, sie zu erpressen.

"Zu diesem Zeitpunkt wusste er eine sehr intime Information über mich. Ich glaube, ich bin endlich bereit, darüber zu reden. Zu dem Zeitpunkt war ein kleines Baby in mir drin gewachsen", offenbart Henna dann und fügt hinzu: "Wie ihr seht, habe ich kein Baby, also ihr könnt euch vorstellen, was passiert ist." Der angebliche Plan der Männer funktionierte: Sie meldete sich bei der Freundin und nahm alles zurück. Damals habe sie die Schwangerschaft noch nicht publik machen wollen. "Übrigens ist der Betrüger immer noch mit ihr zusammen und sie machen eine riesengroße TV-Karriere", schließt sie ab.

Instagram / hennschka Matthias Höhn und Henna auf Mallorca

Instagram / hennschka Henna, "Are You The One?"-Kandidatin

Instagram / hennschka Henna, "Are You The One?"-Kandidatin

