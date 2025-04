Mobbing? Henna setzt sich für "Are You The One?"-Chiara ein

Henna nahm 2023 an der Datingshow Are You The One? teil. Auch die aktuelle sechste Staffel verfolgt die Influencerin mit großem Interesse – eine Sache geht ihr bei ihren Nachfolgern jedoch gegen den Strich. "Ich hasse irgendwie so krass, wie der Cast mit Chiara umgeht", stellt sie in einem Video auf TikTok klar. Die 24-Jährige, die in der Villa noch allseits beliebt war, scheint nun zum Außenseiter der Gruppe geworden zu sein. Viele ihrer Co-Stars sticheln im Netz gegen Chiara und bezeichnen sie als "Schlange" und Co. Henna führt weiter aus: "Ich hab keine Ahnung, was sie gemacht hat, aber bei deren Statements und Kommentaren denke ich mir: 'Hat die von denen allen kollektiv die Mutter abgestochen?!'"

Laut Henna würde der Rest der Kandidaten versuchen, die Situation für Drama und Aufmerksamkeit im Netz auszuschlachten. "Ihr wisst nicht, was das mit einer Person machen kann, wenn sie von allen Seiten Hate abbekommt", erklärt die 25-Jährige. Die Follower würden nämlich oft vorschnell auf so etwas anspringen und Hass und Mobbing weiterverbreiten. Henna macht deutlich: "Ich weiß nicht, was sie getan hat, aber ich finde, dass nichts es rechtfertigt, das ganze Internet auf jemanden zu hetzen."

Was genau zwischen Chiara und dem restlichen Cast vorgefallen ist, bleibt bislang ein Geheimnis. Fans erhoffen sich von dem großen Wiedersehen, das vor wenigen Tagen abgedreht wurde, endlich Klarheit – doch bei dem Dreh glänzte Chiara angeblich mit Abwesenheit. Das nahmen sich ihre Co-Stars Ina und Anna zum Anlass, erneut gegen sie zu sticheln: Sie implizierten auf TikTok, Chiara sei zu feige gewesen, um sich der Konfrontation zu stellen.

Instagram / hennschka Henna, "Are You The One?"-Kandidatin

RTL / Frank Beer Chiara, "Are You The One?"-Kandidatin der 6. Staffel

