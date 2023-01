Fremdknutscherei: "Are You The One?"-Ken gibt Henna Korb

Ist Henna und Kens Liebesgeschichte bei Are You The One? schon zu Ende? In der Reality-TV-Show sind zehn Singlemänner und -frauen auf der Suche nach ihrem perfekten Partner. Zwei von ihnen flirteten bereits was das Zeug hält miteinander: Ken und Henna. Der 25-Jährige und die Studentin aus München näherten sich langsam an. Doch lässt ein Fehltritt der 23-Jährigen das Feuer der beiden jetzt erlöschen?

Als sich Henna in der Nacht liebevoll ihrem Liebsten zuwendet und ihn küssen möchte, reagiert Ken wohl anders, als sie erwartet hatte: Er weist sie ab. "Weil du vorhin safe mit wem anderen rumgemacht hast", ist seine Begründung. Sichtlich geknickt verlässt Henna daraufhin das Schlafzimmer und schläft draußen. "Mein Problem ist, dass ich nicht weiß, was los ist. Ich glaube, ihn pisst es ein bisschen an, dass ich mit Burim und Marwin ein bisschen geknutscht habe", vermutet sie daraufhin im Interview. "Mich hat an der Situation gestört, dass du zu mir kommst und mit mir rummachen wolltest. Für mich kam das so rüber, als würdest du mit der Aktion versuchen, was gut zu machen, was du falsch gemacht hast", erklärt Ken ihr später.

Trotz allem wählt Ken seine Herzensdame bei der Matching Night. Doch dort wird von Sophia Thomalla (33) das nächste Geheimnis gedropt, von dem der Mainzer bisher wohl nichts wusste. "Es war ja nicht nur der Marvin. Sondern wer noch?", fragt die Moderatorin Henna. "Burim auch noch", räumt die Beauty ein. "Das wurde mir auch heute noch verschwiegen. Hätte sie es mir klar kommuniziert, hätte ich sie trotzdem noch gewählt. Aber da ich es jetzt von dir erfahre, bleibt das erst mal ein Fragezeichen", erklärt er Sophia.

