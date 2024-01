Wie die Mama: Paris Hilton teilt Tanzvideo ihres Sohnes

Er lässt es krachen! Paris Hilton (42) könnte zurzeit wohl nicht glücklicher sein. Das einstige It-Girl hat nach einigen turbulenten Jahren mittlerweile sein privates Glück gefunden: 2021 hatte die Sängerin den nächsten Schritt gewagt und war gemeinsam mit ihrem Partner Carter Reum vor den Traualtar getreten. Per Leihmutterschaft wurde sie zweifache Mama. Seitdem gibt sie immer wieder Einblicke in ihren Familienalltag. Nun postet Paris ein süßes Tanzvideo ihres Sohnes.

Auf TikTok teilt die stolze Mama einen lustigen Clip ihres Sprösslings. Darin ist der Wonneproppen zu sehen, wie er in seinem Hochstuhl hin und her wippt. Die Hotelerbin hat die Aufnahme dabei so bearbeitet, dass es den Anschein macht, als würde ihr Sohn zu ihrem Hit "Lighter" tanzen – darüber hat sie einen Farbfilter gelegt, der eine bunte Disco-Beleuchtung imitiert. Dabei nimmt sich die blonde Beauty auch selbst auf die Schippe: "Wenn du merkst, dass Clubitis erblich ist und deine Mutter Paris Hilton ist", witzelt sie in Bezug auf ihre wilde Party-Vergangenheit.

Dass als berufstätige Mutter nicht immer alles nur Friede, Freude, Eierkuchen ist, machte Paris jedoch erst kürzlich in einem Interview mit CNN deutlich. "Die Sache ist, eine arbeitende Mutter zu sein und alles unter einen Hut zu bringen, ich habe einen verrückten Zeitplan", gestand sie damals. Ihren Kindern zuliebe lehne sie daher auch einige Jobs ab: "Ich versuche so viel Zeit wie möglich mit meinen Kleinen zu verbringen."

Anzeige

Instagram / C0AP860y_05 Paris Hilton mit ihrem Mann Carter Reum und ihrem Sohn Phoenix Barron

Anzeige

Getty Images Paris Hilton im November 2023

Anzeige

TikTok / @parishilton Paris Hilton mit ihren Kindern

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de