Alle Infos: Thomas Drechsel verabschiedet sich von GZSZ!

Er zieht weiter! 15 Jahre lang begeisterte Thomas Drechsel (36) die GZSZ-Fans in seiner Rolle als Max Krüger alias Tuner. In dieser Rolle mauserte er sich schnell zum Serienliebling. Doch nun kommt die überraschende Nachricht: Der Schauspieler lässt die Serie hinter sich und steigt aus. "Auch wenn ich gern noch 15 Jahre geblieben wäre, kann ich verstehen, dass sich der Cast ändert und die Geschichten irgendwann einmal auserzählt sind", erklärt er gegenüber RTL. Auch wenn ihm der Abschied schwerfalle und ihm einiges fehlen werde, ist es wohl an der Zeit, das Kapitel GZSZ zu schließen.

