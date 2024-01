Fabio Knez nimmt zwei Begleitpersonen ins Dschungelcamp mit!

Sie kommt auch mit! Fabio Knez und Darya Strelnikova sind seit ihrer Teilnahme bei Are You The One – Reality Stars in Love ein glückliches Paar. In wenigen Tagen folgt für den Staubsaugerverkäufer bereits der nächste Auftritt im Reality-TV. Der Bayer darf sich nämlich als Kandidat im Dschungelcamp beweisen. Und dank seiner Überredungskünste bekommt er dafür sogar doppelte Unterstützung: Fabio wird von Darya und seiner Schwester Gianna begleitet!

Das verrät die TV-Bekanntheit im Interview mit Bild. "Normalerweise darf nur eine Person als Begleiter in der Businessclass mitfliegen. Wir haben den Business-Flug in zwei Economy-Flüge getauscht!", merkt er an und fügt hinzu: "Als Staubsaugerverkäufer kann man natürlich immer sehr viel aushandeln – und in diesem Fall würde ich sagen, dass ich das Beste rausgeholt habe." Somit dürfen ihn Darya und seine Schwester auf der Reise begleiten.

Und dass Fabio nicht nur die strengen Regeln des Dschungels befolgen muss, sondern auch die seiner Freundin, stellte die Beauty bereits klar. "Das, was da im Busch rumläuft, ist keine Konkurrenz für mich. Das weiß der Fabio ganz genau, dass er davon lieber die Finger lassen sollte!", erklärte Darya das Flirtverbot für ihren Partner.

Instagram / fabioknez Darya Strelnikova und Fabio Knez im Dezember 2023

Instagram / fabioknez Fabio Knez, Realitystar

Instagram / darya Influencerin Darya Strelnikova

