Fabio Knez bekommt von Darya Flirtverbot fürs Dschungelcamp!

Sie hat ganz klare Vorstellungen! Fabio Knez und Darya Strelnikova sind seit ihrer Teilnahme bei Are You The One – Reality Stars in Love ein Paar. Und in wenigen Tagen folgt für den 30-Jährigen ein weiterer Auftritt im deutschen Fernsehen als Kandidat im Dschungelcamp. Neben den Regeln, die er in Australien befolgen muss, hat seine Freundin ebenfalls genaue Vorgaben für ihren Liebsten: Darya spricht ein Flirtverbot für ihren Fabio aus!

Dies verrät die Beauty gegenüber Bild. "Keine, die da reingeht, hat die Liga, die ich habe. Wenn er das machen würde, dann wäre er dumm", plaudert die Reality-TV-Bekanntheit aus und stellt klar: "Das, was da im Busch rumläuft, ist keine Konkurrenz für mich. Das weiß der Fabio ganz genau, dass er davon lieber die Finger lassen sollte." Und auch ihr Partner äußert sich: "Ich habe nicht vor, dort anzubandeln. Ich bin ja ein vergebener Mann."

Bereits zuvor verriet das Model im Promiflash-Interview, was es von der Dschungelcamp-Teilnahme ihres Fabio halte. "Ich werde ihn unterstützen und ihm zur Seite stehen. Egal wie!", erklärte die ehemalige Germany's Next Topmodel-Kandidatin und fügte hinzu: "Ich denke nicht, ich weiß es, dass er die Krone mit nach Hause bringt!"

Anzeige

RTL Fabio Knez, Dschungelcamper 2024

Anzeige

Instagram / darya Darya Strelnikova und Fabio Knez

Anzeige

Instagram / darya Fabio Knez und Daria Strelnikova

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de