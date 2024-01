Flirtet "Bauer sucht Frau"-Hannes mit Patricks Ex-Hofdame?

War Bauer sucht Frau für Hannes und Annika doch noch ein Erfolg? Der Schafzüchter hatte in der Kuppelshow mit Jenny angebandelt – der Funke war am Ende aber nicht ganz übergesprungen. Annika hatte sich hingegen für Patrick beworben, der sie allerdings schon nach wenigen Tagen nach Hause schickte. Nun häufen sich die Hinweise, dass sich Hannes und Annika nach ihren gescheiterten Flirts ineinander verguckt haben!

In den vergangenen Wochen haben sich die beiden immer wieder zusammen auf Instagram gezeigt. Jüngst veröffentlichte der Bayer ein Video, in dem zu sehen ist, wie Annika seine Schafe füttert – besonders auffällig dabei: Hannes hinterlegte die Sequenz mit dem Song "Perfect" von Ed Sheeran (32). Darin singt der Musiker unter anderem: "Wir sind noch Kinder, aber wir sind so verliebt, kämpfen gegen alle Widerstände..." Unter Annikas Posts fragt sich bereits ein User: "Zwischen Hannes und Annika läuft doch was?" Ein weiterer kommentierte, die gleiche Vermutung zu haben.

Hannes hatte gehofft, bei "Bauer sucht Frau" seine große Liebe zu finden. In seinem RTL-Vorstellungsvideo hat er sogar schon konkrete Nachwuchspläne geäußert. Seine Traumfrau sollte vor allem sportlich sein, aber auch "sympathisch, offen und nicht auf den Mund gefallen."

Instagram / _annikaosmn Annika bei "Bauer sucht Frau"-Hannes

RTL "Bauer sucht Frau"-Patrick redet mit Annika

RTL / Stefan Gregorowius Hannes und Jenny bei "Bauer sucht Frau"

