Matthew Perry soll eine "manipulative Person" gewesen sein!

Es kommt immer mehr ans Licht! Matthew Perry (✝54) hatte jahrelang gegen schwere Drogen- und Alkoholprobleme gekämpft – ohne Erfolg. Im Oktober vergangenen Jahres dann die schockierende Nachricht: Der Friends-Darsteller wurde leblos im Whirlpool seines Anwesens aufgefunden. Die "akuten Auswirkungen von Ketamin" wurden wenig später als Todesursache festgestellt. Zahlreiche Berühmtheiten nahmen öffentlich Anteil und drückten ihr Mitgefühl aus. Jetzt kommt allerdings raus: Matthew soll seine Mitmenschen manipuliert haben!

In einem Interview mit Us Weekly offenbaren mehrere Insider neue Details. "Er war verbal, emotional und körperlich missbräuchlich", behauptet unter anderem einer der Informanten und beschreibt den Hollywoodstar im weiteren Verlauf des Gesprächs als manipulative Person. "Alles, was er konnte, war Schmerz zu verursachen und das Opfer zu spielen", berichtet ein anderer.

Ganz anders sieht das offenbar seine langjährige Kollegin Jennifer Aniston (54). Gegenüber Variety schwärmt sie von dem Hollywoodstar und schwelgt in schönen Erinnerungen: "Ich habe an diesem Morgen mit ihm getextet, lustiger Matty. Er hatte keine Schmerzen. Er kämpfte nicht. Er war glücklich."

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry, Schauspieler

Getty Images Matthew Perry und Jennifer Aniston im Jahr 2012

