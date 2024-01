Nach Auszeit: Prinz William beim ersten Termin des Jahres

Er ist wieder einsatzbereit! Als zukünftiger König von Großbritannien hat Prinz William (41) das ganze Jahr über so einiges um die Ohren. Er und seine Frau Prinzessin Kate (42) absolvieren zahlreiche Events und Veranstaltungen im Dienste der britischen Krone – und kamen dabei 2023 auf zusammengerechnet rund 300 Termine. Pünktlich zum neuen Jahr gönnte sich William allerdings eine kleine Auszeit. Doch nun ist er wieder voller Tatendrang: William absolvierte seinen ersten royalen Termin im Jahr 2024!

Wie People jetzt berichtet, besuchte der 41-Jährige am Donnerstag das Headlingley-Stadion in Leeds: Dort sprach William mit den zwei ehemaligen Rugby-Spielern Rob Burrow und Kevin Sinfield, die sich in den vergangenen Jahren für Betroffene der Motoneuronerkrankung einsetzten. Dabei war Rob für den britischen Thronfolger kein Unbekannter: Ihm verriet Mike Tindall (45), der Ehemann von Williams Cousine Zara Tindall (42), den heimlichen Spitznamen des britischen Thronfolgers. "Du warst es, der ihm die Spitznamen entlockt hat. Er hat sich bei mir dafür entschuldigt. Als ich ihn sah, sagte ich: 'Mike, wenn du deine Spitznamen nicht erwähnst, heißt das nicht, dass du meine erwähnst, das ist nicht fair'", witzelte William im Gespräch.

Wie das Medium zuvor bereits berichtete, nehmen sich William und Kate in den ersten bis zwei Januarwochen immer frei – und das aus einem guten Grund: Ihre drei Kids George (10), Charlotte (8) und Louis (5) haben in dieser Zeit nämlich Ferien. Doch nun scheint die kleine Auszeit vorbei zu sein und das zukünftige Königspaar widmet sich allmählich wieder seinen royalen Verpflichtungen.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate im November 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William im Januar 2024

Anzeige

Josh Shinner Prinz William und Prinzessin Kates Weihnachtskarte, 2023

Anzeige

Hattet ihr gehofft, dass Kate William bei der ersten Veranstaltung des Jahres begleitet? Ja, auf jeden Fall! Nein, eigentlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de