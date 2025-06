Wird erst König Charles' Tod seine Söhne wieder vereinen?

Die royalen Brüder Prinz William (42) und Prinz Harry (40) scheinen weiterhin tief zerstritten zu sein – eine Versöhnung vorerst ausgeschlossen. Laut einem von Us Weekly zitierten Insider besteht sogar die Möglichkeit, dass sich die beiden erst bei der Beerdigung ihres Vaters, König Charles III. (76), wieder treffen könnten. Der Monarch kämpft seit Januar 2024 mit einer bislang nicht näher beschriebenen Krebserkrankung, was seinen Söhnen offenbar zunehmend Sorgen bereitet. "Ich weiß nicht, wie viel Zeit meinem Vater noch bleibt", erklärte Harry kürzlich in einem BBC-Interview. Berichten zufolge soll William diese Äußerung als höchst respektlos empfunden haben, was den Graben zwischen ihnen weiter verbreitert haben soll.

Die Spannungen zwischen den Brüdern scheinen nicht nur durch persönliche Differenzen, sondern auch durch ihre unterschiedlichen Ansichten über die königliche Familie und deren Traditionen geprägt zu sein. Harrys wiederholte, kritische Aussagen über die Monarchie und sein Vorwurf, er sei vom Vereinigten Königreich im Stich gelassen worden, als es um seine Sicherheit ging, haben die Kluft vergrößert. Harry und seine Frau Herzogin Meghan (43) leben mit ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4) in Kalifornien und haben momentan keine Pläne, nach England zurückzukehren. Britische Experten betonen, dass eine Annäherung der Brüder mehr als nur ein Gespräch erfordern würde – beide müssten sich ihrer gegenseitigen Verletzungen stellen.

Die zerrüttete Beziehung zwischen Harry und seiner Familie erreichte spätestens mit der Veröffentlichung seiner umstrittenen Memoiren, die in Deutschland 2023 unter dem Titel "Reserve" erschienen, einen neuen Tiefpunkt. Experten sehen darin eine Eskalation der Konflikte, die bereits seit seinem Rückzug aus der königlichen Familie im Jahr 2020 bestehen. Harrys langfristiges Ziel einer Versöhnung scheint durch die öffentliche Austragung dieser Streitigkeiten zunehmend schwieriger zu werden. Kürzlich betonte er jedoch erneut, wie sehr er seine Heimat eigentlich liebe – trotz allem, was ihm "einige Leute in diesem Land" angetan hätten.

Getty Images König Charles, Prinz William und Prinz Harry 2017 in Vimy, Frankreich

Getty Images Prinz William, Prinz Charles und Prinz Harry bei den Invictus Games 2011

