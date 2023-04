Hat Travis Barker etwa seine Ex Shanna Moakler betrogen?

Shanna Moakler (48) schießt scharf gegen ihren Ex! Seit ihrer Trennung im Jahr 2006 und der darauffolgenden Scheidung wettert das Model hin und wieder gegen seinen Ex-Mann Travis Barker (47). Auch dessen neue Frau Kourtney Kardashian (44) bekommt gelegentlich einen Seitenhieb von der Blondine verpasst. Derzeit scheint Shanna wieder auf Krawall gebürstet zu sein: Im Netz deutete sie nun an, dass Travis sie während ihrer Ehe betrogen haben soll.

Erst vor wenigen Tagen brach unter einem Posting der 48-Jährigen auf Instagram eine kleine Diskussion über die Vergangenheit ihres Ex Travis aus. So hatte ein Fan des Realitystars sich über den angeblichen Frauenverschleiß des Musikers aufgeregt. Prompt reagierte Shanna darauf und machte eine schockierende Andeutung. "Ich liebe es, all die TikToks zu sehen, die davon handeln, mit welchen Frauen er was hatte. Aber niemand scheint über den Fakt sprechen zu wollen, dass er verheiratet war", schrieb sie. Ist Travis ihr also während ihrer Ehe fremdgegangen?

Doch nicht nur ihre einstige Beziehung zu dem 47-Jährigen kommentierte sie kritisch. Erst wenige Tage zuvor zog Shanna in dem Podcast "Miss Understood" auch über die Ehe des Vaters ihrer Kinder mit Kourtney her. Sie beschrieb die Verbindung der beiden als sehr seltsam. "Ich habe wirklich nichts Positives über sie zu sagen", hatte die Blondine zudem geäußert.

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler, Model

Instagram / shannamoakler Shanna Moakler, Realitystar

Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, November 2022

