Star-Trainer der NFL Bill Belichick verlässt die Patriots!

Ein Paukenschlag in der NFL! Bill Belichick ist eine reine Legende in der amerikanischen Football-Liga. Seit 2000 ist er Headcoach bei den New England Patriots und führte das Team insgesamt sechsmal zum Super Bowl. Er war es auch, der einst Tom Brady (46) als 199. Pick gedraftet hat und gemeinsam mit dem Star-Quarterback die sechs Trophäen nach Hause brachte. Nachdem die derzeitige Saison für die Patriots vorbei ist, verkündet er nun: Bill hört als Headcoach bei den Patriots auf!

Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz der Franchise mit Bill und Vereinsinhaber Robert Kraft (82) wurde bekannt gegeben, dass sich die Patriots nach mehr als 20 Jahren von dem Coach trennen. "Ich bin dankbar, dass ich 24 Jahre lang hier Trainer sein konnte. Wir haben mehr erreicht, als ich mir jemals vorstellen konnte. Ich bin stolz darauf, einige der besten Spieler der Geschichte trainiert zu haben", betonte Bill.

Viele sind schockiert, dass der erfolgreichste Headcoach der NFL-Geschichte aufhört. Auch Tom widmet ihm auf Instagram einige liebevolle Zeilen. "Ich bin unglaublich dankbar, dass ich für den besten Trainer in der Geschichte der NFL gespielt habe. [...] Wir haben über einen langen Zeitraum hinweg einige erstaunliche Dinge erreicht, von denen viele nur schwer zu wiederholen sein werden", schreibt der Ex von Gisele Bündchen (43) zu einem Foto mit seinem einstigen Coach.

Getty Images Bill Belichick, Head Coach in der NFL

Getty Images Bill Belichick, 2016

Getty Images Tom Brady und Bill Belichick nach einem Spiel

