Trotz Affärengerüchten: Königin Letizia und Felipe strahlen

Sie zeigen sich als eingeschworene Einheit! Seit einigen Monaten machen immer wieder Negativschlagzeilen um Königin Letizia (51) die Runde: Jaime Del Burgo, der Ex-Mann ihrer Schwester, behauptet, bis 2011 eine Affäre mit seiner Ex-Schwägerin gehabt zu haben – obwohl diese bereits mit ihrem Mann König Felipe von Spanien (55) verheiratet war. Trotz des aktuellen Dramas strahlen Letizia und Felipe zusammen bei einem Auftritt!

Gemeinsam zeigten sich die 51-Jährige und ihr Mann gut gelaunt, als sie am Mittwoch eine Schule in einem Vorort der spanischen Stadt Léon besuchten – Sorgen wegen der vermeintlichen Affäre waren den beiden dabei nicht anzumerken. Wie die Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen, strahlte Letizia in einer karierten Hose, die sie mit einem königsblauen Pullover kombinierte. Felipe entschied sich wiederum für einen marineblauen Anzug und eine dazu passende braune Krawatte.

Nachdem Jamie die vermeintliche Affäre öffentlich gemacht hatte, soll Letizias Schwiegervater Juan Carlos (86) die Gerüchte sogar unterstützt haben – das behauptete zumindest der Journalist Federico Jiménez Losantos. Angeblich soll sich der in Verruf geratene Alt-Monarch auf diese Weise an seinem Sohn und an der royalen Familie rächen, nachdem diese ihn aufgrund diverser Skandale ausgeschlossen hatte. "Das ist die x-te Kampagne gegen Felipe VI. Es sind die Kreise von Juan Carlos, die das Ganze anheizen", so der Radiomoderator.

MEGA Königin Letizia, Dezember 2022

Getty Images König Felipe und Königin Letizia von Spanien

Getty Images Königin Letizia von Spanien bei einem Kongress

