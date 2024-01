Wieder zusammen: Stars freuen sich für Sam Dylan und Rafi!

Diese News erfreut die deutschen Promis! Sam Dylan (32) und Rafi Rachek (34) haben eine turbulente Liebesreise hinter sich. Die beiden Realitystars hatten eine On-off-Beziehung geführt und trennten sich zuletzt vor fast anderthalb Jahren. Die Gefühle scheinen aber nie wirklich erloschen zu sein. Denn tatsächlich fanden sie wieder zueinander und sind heute wohl glücklicher denn je. Mit Sam und Rafi freuen sich ganz viele bekannte Gesichter aus der TV-Welt!

Die Turteltauben verkündeten die süßen News mit Bildern auf Instagram – und in den Kommentaren überschlagen sich die Gratulationen der Stars. Evanthia Benetatou (31) ist total aus dem Häuschen: "Oh mein Gott, wie geil! Mir war so klar, dass ihr zwei einfach zusammengehört!" Aber auch Laura Maria Rypa (28), Chiara Fröhlich (26) und Annemarie Eilfeld (33) sind begeistert – letztere hoffte sogar wohl auch auf ein Liebescomeback: "Okay, mein erster Wunsch für 2024 hat sich erfüllt."

Unter einem Promiflash-Beitrag auf Social Media sehen die Kommentare etwas anders aus. Offenbar glauben die Fans nicht wirklich an eine langanhaltende Liebe. "Drei Monate später: Wir haben uns wieder getrennt", prophezeit beispielsweise ein User – ein anderer meint: "Braucht da [jemand] Aufmerksamkeit?"

