65. Geburtstag: Ralf Möller will immer weiter trainieren!

Für Ralf Möller ist sein Alter nur eine Zahl! Heute feiert der Schauspieler seinen 65. Geburtstag. Er blickt auf eine beeindruckende Karriere zurück: So hat er beispielsweise nicht nur an der Seite von Russell Crowe (59) in Gladiator gespielt, sondern ist auch regelmäßig in Fernsehshows zu sehen. Außerdem feierte der Muskelmann als Bodybuilder Erfolge. Und Ralf will auch im hohen Alter nicht aufhören, seinen Körper zu stählen!

Der Deutschen Presse-Agentur erzählt das Geburtstagskind, dass es "bis zum letzten Herzschlag" ins Fitnessstudio gehen wolle. Mittlerweile arbeite er seit 47 Jahren an seinem Körper – und plane nicht, damit aufzuhören! "Da werde ich jetzt auch nichts dran ändern. Im Gegenteil", stellt Ralf klar. Zwar versuche er heute nicht mehr, immer schwerere Gewichte zu heben – zimperlich gehe es bei seinem Training aber nicht zu: "Ich mache Wiederholungen. Aber auch noch mit Gewichten, die für andere wahrscheinlich schwerer sind als alles andere." Der 65-Jährige sei jetzt in der besten Form seines Lebens.

Ralf feiert seinen Ehrentag heute in seiner Wahlheimat Los Angeles. Gemäß seinen Ernährungsgewohnheiten feiert er mit einigen Freunden in einem veganen Restaurant. "Auf jeden Fall wird der Arnold wieder da sein. Der kommt wieder mit einer Kerze wie im letzten Jahr", berichtet der Jubilar. Er ist seit Jahren eng mit Arnold Schwarzenegger (76) befreundet.

Getty Images Ralf Möller im Juli 2022 in München

Instagram / ralf.moeller Ralf Möller im Juni 2021 im Fitnessstudio

Instagram / ralf.moeller Arnold Schwarzenegger und Ralf Möller im Juni 2023

