Australien, Kanada und Co.: Dorthin reisen die Royals 2024

Es geht wieder rund um die Welt. Im vergangenen Jahr hatte König Charles III. (75) zwar schon einige wichtige Staatsbesuche ins Ausland unternommen, sich aber aufgrund der Eingewöhnungsphase als König vergleichsweise noch zurückgehalten. Das sieht 2024 schon ganz anders aus, denn sowohl der Monarch als auch die Königsfamilie werden wieder zu Weltenbummlern. In diese Länder reisen Charles und seine Familie 2024...

Die erste royale Reise fand bereits statt: Prinzessin Anne (73) besuchte mit ihrem Mann Sri Lanka anlässlich des 75-jährigen Bestehens der diplomatischen Beziehungen mit Großbritannien. Im Frühjahr sollen Charles und seine Frau Camilla (76) dann zunächst einmal nach Kanada fliegen. Dort war das Ehepaar zuletzt 2022 zu einer kleinen Rundreise. Zur selben Zeit soll es laut dem Hello! Magazine für Prinz William (41) und Prinzessin Kate (42) nach Italien gehen. Das wäre der erste Staatsbesuch des Thronfolgers mit seiner Frau in dem Mittelmeerstaat. Außerdem wird vermutet, dass Anne als Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees im Sommer zu den Olympischen Spielen nach Paris reisen wird – vielleicht sogar in Begleitung ihrer Familie.

Charles' wohl größte Staatsreise in diesem Jahr – der Besuch von Australien und Neuseeland – ist zeitlich noch nicht festgelegt. Und im Rahmen dieser Langstreckenreise soll der 75-Jährige im Oktober auch an einem Treffen aller Regierungschefs des Commonwealth teilnehmen. Dabei handelt es sich um ein besonderes Ereignis, denn es findet nur alle zwei Jahre statt.

Prinzessin Anne zu Besuch auf Sri Lanka im Januar 2024

Prinz William und Prinzessin Kate im März 2022

König Charles beim Staatsbesuch in Kanada, 2022

