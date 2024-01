Meilenstein: König Charles reist zum Commonwealth-Treffen

König Charles (75) bereitet sich auf ein besonderes Treffen vor. Seit seiner Krönung im vergangenen Jahr war der britische Monarch bereits viel unterwegs. Regelmäßig besuchte er die Länder des sogenannten Commonwealth, bereiste aber auch andere Staaten. Unter anderem war er auch in Deutschland. Im neuen Jahr steht nun erstmals eine ganz besondere Reise an: In Australien erwartet Charles ein ganz besonderes Gipfeltreffen.

Berichten von Hello! zufolge wird Charles mit Gattin Camilla (76) in diesem Jahr Australien und Neuseeland besuchen. Doch dabei handelt es sich nicht um einen klassischen Staatsbesuch. Denn im Rahmen einer Langstreckenreise wird er im Oktober an einem Treffen aller Regierungschefs des Commonwealth teilnehmen. Dieses Treffen ist etwas Besonderes, denn es findet nur alle zwei Jahre statt. Ein australischer Regierungssprecher erklärte bereits gegenüber den Medien, dass "der Premierminister eine herzliche Beziehung zum König pflegt und sich darauf freut, Seine Majestät im Laufe des Jahres in Australien begrüßen zu dürfen."

Nachdem Charles offiziell zum Staatsoberhaupt gekürt wurde, unternahm er nur wenige Wochen später seine erste Auslandsreise als König. Doch es war kein offizieller Besuch – der 75-Jährige gönnte sich erst einmal einen Urlaub. In den Bergen Transsilvaniens unternahm er eine Wanderung und tankte in einer einsamen Berghütte Kraft. In seiner Hütte soll es nicht einmal Fernseher und Radio gegeben haben.

