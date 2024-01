Florian Silbereisen spendete Olli Pocher nach Trennung Trost

Florian Silbereisen (42) und Oliver Pocher (45) – ziemlich beste Freunde? Erst kürzlich waren die beiden gemeinsam auf dem Traumschiff unterwegs. In der Episode hat die fiktive Frau des Comedians eine Affäre mit dem von Florian gespielten Kapitän. Dass das Drehbuch das reale Ehedrama von Olli mit Amira (31) und Biyon Kattilathu (39) recht gut widerspiegelt, blieb den beiden natürlich nicht verborgen. Oliver und Florian sollen sich über das Liebes-Aus am Telefon ausgetauscht haben!

Florian habe sich in dem Telefonat für die vermeintlich hellseherischen Qualitäten des Skripts entschuldigt, erzählt Oliver jetzt in seinem Podcast "Die Pochers": "Wir wollten dir ja gar nicht vorgreifen mit der ganzen Geschichte." Der Komiker nahm es damals wohl mit Humor: "'Florian, alles gut, du hast ja meine Alte nicht gef*ckt‘. Wäre es wenigstens der indische Glückskeks-Animator gewesen. Dann wäre es eine lustige Geschichte gewesen." Florian habe ihm jedoch Tipps geben können, schließlich durchlebte er ein ähnlich öffentliches Beziehungsende mit Helene Fischer (39). "Es war ein sehr gutes Telefonat", so Olli.

Nicht nur die Drehbuchautoren haben Ollis Ehekrise vorhergesagt. Auch Ex-Frau und Podcastpartnerin Sandy Meyer-Wölden (40) hatte wohl eine Vorahnung! Die fünffache Mutter soll dem Entertainer Tarotkarten gelegt und einen anderen Mann in Amiras Leben prophezeit haben.

Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Florian Silbereisen als "Traumschiff"-Kapitän Max Parger

Anzeige

ZDF / Dirk Bartling Oliver Pocher, Wanda Perdelwitz und Florian Silbereisen auf dem "Traumschiff"

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher und Sandy Meyer-Wölden im Dezember 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de