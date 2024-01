Freunde? So näherten sich Laura und Ex Mike Heiter wieder an

Es herrscht kein böses Blut! Mike Heiter (31) ist einer der diesjährigen Dschungelcamp-Kandidaten und wird ab dem 19. Januar um die heiß begehrte Krone kämpfen. Seine Ex Laura Morante (33) betonte, dass er gute Chancen haben werde und die Challenges ihm nichts anhaben könnten. Diese Unterstützung dürfte für den ein oder anderen Fan überraschend gewesen sein. Denn kurz nach ihrer Trennung im November 2022 hatten sie nicht gerade nette Worte füreinander gefunden: Doch Mike und Laura verstehen sich wieder gut!

Das offenbart die Are You The One?-Bekanntheit nun im Promiflash-Interview: "Mike und ich verstehen uns gut, wir kennen uns mittlerweile seit 16 Jahren. Wir begegnen uns regelmäßig im Gym, weil wir in derselben Stadt wohnen [...], wir quatschen dann natürlich auch." Nach dem Liebes-Aus mussten Laura und ihr Ex selbstverständlich erst mal alles verarbeiten, was passiert war. "Man trennt sich ja nicht, wenn alles gut ist und die Beziehung war zum Schluss einfach etwas toxisch. Dementsprechend mussten erst mal die Wunden heilen", erklärt die Beauty.

Heute verlieren sie kein schlechtes Wort übereinander. "Jetzt ist alles supi und ich wünsche mir für ihn, dass er Dschungelkönig wird", betont Laura im weiteren Gespräch mit Promiflash. Neben Mike sieht sie aber auch seinen Are You The One – Reality Stars in Love-Kollegen Fabio Knez weit vorne: "Ich habe viel Sympathie für Fabio, er vertritt tolle Werte, wirkt superauthentisch, ist lustig und liebenswert auf seine eigene Art und Weise."

Instagram / lauramorante___ Laura Morante

Instagram / mikeheiter Mike Heiter, Influencer

RTL Fabio Knez, Dschungelcamper 2024

