Nach Trennungsgerüchten: So gut sieht Natalie Portman aus!

Will sie ihm zeigen, was er verloren hat? Im Jahr 2012 hatten sich Natalie Portman (42) und Benjamin Millepied (46) das Versprechen der ewigen Liebe gegeben – doch daraus wurde wohl nichts. Seit einiger Zeit machen Trennungsgerüchte die Runde: Der französische Regisseur soll seine Frau mit der Klimaaktivistin Camille Etienne betrogen haben. Die Star Wars-Darstellerin lässt sich die ehelichen Probleme allerdings nicht anmerken – so gut sah Natalie kürzlich bei einem TV-Auftritt aus!

Sie begeisterte mit ihrem glamourösen Auftreten! In einem verführerischen schwarzen Minikleid zog sie beim Dreh von Jimmy Kimmels (56) Show die Blicke auf sich. Mail Online erhielt Fotos, auf denen die Beauty in ihrem sexy Look über das Set stolzierte. Das schicke Outfit rundete der "Black Swan"-Star mit schlichten High Heels ab.

Ob der Hollywoodstar wohl einen Neuanfang gestartet hat? Auch räumlich soll es bei Natalie eine Veränderung gegeben haben. Offenbar wohnen sie und der gemeinsame Nachwuchs nicht mehr bei Benjamin. Gegenüber Wall Street Journal verriet sie einige Details über ihre aktuellen Lebensumstände – unter anderem auch, dass sie derzeit mit den Kindern in Paris lebe. Von ihrem Mann war dabei keine Rede.

ActionPress Natalie Portman bei einem Fußballspiel in Paris

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman, 2011

Getty Images Benjamin Millepied und Natalie Portman im Februar 2020

