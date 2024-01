Ryan vs. Sidar: "Are You The One?"-Jana ist so verzweifelt!

Wieso kann Jana sich einfach nicht entscheiden? Bei Are You the One? sucht sie nach ihrem Perfect Match – und fährt dabei ziemlich zweigleisig! Immer wieder schwankt die Krankenschwester zwischen den Kandidaten Ryan und Sidar. Dabei ist sie ziemlich inkonsequent, was auch Sophia Thomalla und den Fans nicht entgeht. Aber wieso fällt es Jana denn so schwer, sich festzulegen? Promiflash hat nachgehakt!

"Ich habe mich zu beiden hingezogen gefühlt, beide haben einzelne Punkte, die mir gefallen haben. Das hatte ich bis jetzt noch nie – ich wusste einfach nicht, wohin mit meinem Herzen!", erklärt Jana im Promiflash-Interview. Die Datingsituation in der Show könne man aber auch nicht mit der Realität vergleichen: "Man ist mit anderen Männern drei Wochen in einem Haus eingesperrt und soll jeden kennenlernen. Ist doch klar, dass man sich eventuell auch für andere interessieren könnte." Außerdem sei es ja der Sinn des Spiels, mehrere Männer kennenzulernen.

Während Sidar Jana schon ein Ultimatum gestellt und wenig Verständnis für ihre Wankelmütigkeit hat, ist das bei Ryan anders: Er kann sogar nachvollziehen, dass seine Angebetete sich noch nicht festlegen kann. "Aber eigentlich hätte ich das mit dem Schlussstrich durchziehen müssen, da ich eine Frau will, die nur Augen für mich hat", stellt der Casanova gegenüber Promiflash klar.

Sidar Sahin, Reality-TV-Darsteller

Jana, "Are You The One?"-Kandidatin

Ryan Wöhrl, Reality-TV-Bekanntheit

