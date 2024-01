Das würde Twenty4tim mit dem Dschungelcamp-Gewinn machen!

Schwebt ihm schon etwas Bestimmtes vor? Am 19. Januar startet die diesjährige Dschungelcamp-Staffel. Auch in diesem Jahr stellen sich wieder zwölf Stars und Sternchen den ekelerregenden Prüfungen im australischen Busch – so unter anderem der Influencer Twenty4tim (23). Vor einigen Tagen hat sich der Sänger bereits in den Flieger nach Down Under gesetzt. Dort angekommen, macht sich Tim nun bereits eifrige Gedanken über seinen Dschungelaufenthalt!

In einem aktuellen Q&A auf Instagram stellt sich der 23-Jährige den neugierigen Fragen seiner Fans. Ein Follower will dabei von ihm wissen, was er mit dem Gewinn anstellen würde. Auf Anhieb fällt ihm allerdings keine klare Antwort ein. "Ich versuche, dort erstmal zu überleben, dann schaue ich", schmunzelt Tim. Über eine Sache ist sich der Webstar schon im Vorfeld im Klarem: "Ich würde das Geld niemals selbst behalten."

Auf seiner Reise nach Australien wird Tim von seiner Mama Christina und seinem Stiefvater Sven begleitet. Bis zu seinem Einzug in den Urwald verbringt das Trio dort noch ein wenig Zeit zusammen – allerdings nicht im berühmten Hotel Versace. "Meine Eltern ziehen quasi um, wenn ich ins Camp ziehe", klärt Tim in der Fragerunde auf.

Anzeige

Getty Images Twenty4tim im Dezember 2023

Anzeige

RTL Twenty4Tim, Dschungelcamp-Kandidat 2024

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und seine Eltern im Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de