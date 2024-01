Mama im Gepäck: Twenty4tim ist auf dem Weg in den Dschungel!

Twenty4tim (23) hat keinen deutschen Boden mehr unter den Füßen! Der TikToker wird neben Stars wie Cora Schumacher (47), Heinz Hoenig (72) und Lucy Diakovska (47) in der diesjährigen Dschungelcamp-Staffel zu sehen sein. Im australischen Urwald muss er nicht nur unter freiem Himmel schlafen, sondern sich auch harten Challenges stellen. Am 19. Januar geht es los – die Kandidaten reisen jedoch weitaus früher an. Tim ist sogar jetzt schon unterwegs!

Auf Instagram teilte der 23-Jährige eine Reihe von Bildern, die ihn umgeben von seinen Liebsten kurz vor dem Abflug zeigen. Dazu gehören auch zwei Fotos mit seinen Eltern. Seine Mutter Christine begleitet ihn sogar bis nach Australien, um ihn vor Ort zu unterstützen. "Der Moment ist gekommen. Wir verlassen Deutschland und fliegen ins Dschungelcamp nach Australien", verkündete Tim ganz aufgeregt. Er könne kaum realisieren, dass es jetzt losgehe. Im Flugzeug angekommen, gönnte er sich dann erst mal ein Glas Champagner.

Damit es auch im Dschungel stilvoll zugeht, hat sich Tim nicht nur eine neue Frise, sondern auch extravagante Nägel zugelegt. Er hat jetzt giftgrüne Krallen, die mit verschiedenen Dschungelmotiven und -details versehen sind. "Drei Tage Arbeit und ich bin sprachlos", staunte der "Bling Bling"-Interpret.

Anzeige

RTL+ Twenty4tim, Dschungelcamp-Teilnehmer 2024

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tim und seine Eltern vor seinem Dschungelcamp-Abflug

Anzeige

Instagram / twenty4tim Twenty4tims Nägel für den Dschungelcamp, Januar 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de