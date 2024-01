Emily Blunt und Selena witzeln über Drama wegen Lippenlesen!

Emily Blunt (40) und Selena Gomez (31) nehmen es mit Humor! Zuletzt sorgte eine ganz besondere Fähigkeit sowohl bei der Schauspielerin als auch bei der Sängerin für virales Drama. Beiden Frauen wurde bei den Golden Globes von den Lippen abgelesen, was sie ihrem Gegenüber vermeintlich sagten: Während Selena über Kylie Jenner (26) gelästert haben soll, soll Emily mit ihrem Ehemann John Krasinski (44) über eine Scheidung gesprochen haben. Bei den AFI Awards vereinten sich die beiden nun im Kampf gegen das Lippenlesen!

"Wir werden nicht sprechen", schreibt Selena zu einem Foto der Veranstaltung, das sie auf Instagram teilt. Darauf steht sie neben ihrer Schauspielkollegin, beide blicken starr in die Kamera und verdecken ihren Mund jeweils mit einer Hand. Über die Gerüchte wegen des Lippenlesens können die Freundinnen also scheinbar nur lachen – und wollen sich beide diesem Event auf jeden Fall nicht in verfängliche Situationen bringen.

Selena stellte bereits klar, dass die Lippenleser ihr Gespräch mit Taylor Swift (34) falsch gedeutet haben. "Ich habe Taylor von zwei meiner Freunde erzählt, die etwas miteinander hatten", betonte sie. Auch an Emilys Eheproblemen soll überhaupt nichts dran sein. "Sie sprechen absolut nicht über eine Scheidung. Sie denken, dass die Gerüchte lustig und lächerlich sind", meint ein Insider gegenüber Us Weekly.

Lumeimages / MEGA Selena Gomez bei den Golden Globes 2024

Instagram / selenagomez Selena Gomez und Taylor Swift, September 2023

Getty Images Emily Blunt und John Krasinski bei den Golden Globes 2024

