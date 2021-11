Seit November 2020 gehen Jason Sudeikis (46) und Olivia Wilde (37) getrennte Wege. Während sich die Schauspielerin wohl schon zeitnah in eine neue Beziehung mit Harry Styles (27) gestürzt hatte, geht es der "Ted Lasso"-Darsteller etwas langsamer an. Seit einigen Monaten wird dem 46-Jährigen allerdings eine Liebelei mit dem Model Keeley Hazell (35) nachgesagt – und ganz offensichtlich fliegen hier die Funken: Jason und Keeley wurden am Strand beim Knutschen erwischt!

Paparazzi-Aufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen das Paar bei einem entspannten Spaziergang am Cabo San Lucas Beach in Mexiko. Total verliebt laufen die beiden Seite und Seite – und scheuen sich auch nicht davor, ihre Gefühle in aller Öffentlichkeit zu zeigen! Zärtlich nimmt der Hollywoodstar seine Liebste in den Arm und küsst sie leidenschaftlich. Keeley wiederum schaut ihrem Jason danach total verliebt in die Augen.

Dass es bei den beiden einfach harmoniert und passt, bestätigte kürzlich auch ein Insider gegenüber The Sun. Demnach sei Keeley vor allem nach dessen Trennung für den 46-Jährigen da gewesen. "Als Jason von Olivia und Harrys Verhältnis erfuhr, war Keeley eine der Personen, der er sich anvertrauen konnte", erzählte die Quelle.

Getty Images Olivia Wilde and Jason Sudeikis im Januar 2020

Getty Images Keeley Hazell, Model

Getty Images Jason Sudeikis, Schauspieler

