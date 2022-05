Ist Jason Sudeikis (46) etwa wieder auf dem Single-Markt zu haben? Nach der Trennung von seiner Ex-Frau Olivia Wilde (38) Ende 2020 fand der "Ted Lasso"-Star mit seiner Schauspielkollegin Keeley Hazell (35) neues Glück. Seine Partnerschaft hielt das Duo größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. In den vergangenen Monaten wurden die beiden Turteltauben jedoch immer wieder total verliebt miteinander abgelichtet. Nun sollen Jason und Keeley allerdings getrennte Wege gehen.

Wie The Sun jetzt berichtet, soll sich das Paar nach elf gemeinsamen Monaten vor Kurzem getrennt haben. Der Grund für das Liebes-Aus soll ein voller Terminkalender gewesen sein, der sich nicht mehr mit ihrer Beziehung in Einklang bringen ließ. Deshalb sollen sich Jason und Keeley dazu entschlossen haben, wieder ihren eigenen Weg zu gehen.

Erste Gerüchte um eine Romanze der beiden Schauspieler kamen vergangenes Jahr im Februar auf, als der 46-Jährige dabei abgelichtet wurde, wie er die Wohnung des Models verließ. Im Sommer schienen die zwei ihre Liebe dann zu bestätigen, als sie beim Sightseeing in New York turtelnd gesehen wurden. Ein Insider erzählte damals: "Jason fand Keeley schon immer unglaublich attraktiv". Seinen Freunden soll der zweifache Vater zudem erzählt haben, dass er schon vorher lange Zeit in die hübsche Blondine verknallt gewesen war.

Anzeige

Instagram / keeleyhazell Keeley Hazell, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Jason Sudeikis, Schauspieler

Anzeige

Instagram / keeleyhazell Keeley Hazell im Juli 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de