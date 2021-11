Die zwei wirken mega-verliebt! Nach fast zehn Jahren ging die Beziehung von Jason Sudeikis (46) und Olivia Wilde (37) in die Brüche. Letztere hat ihr Glück bereits kurz nach der Trennung in dem Sänger Harry Styles (27) gefunden. Ihr Ex Jason hatte mit dem Liebes-Aus offenbar länger zu kämpfen. Doch auch das scheint vorbei zu sein: Denn mittlerweile ist der Hollywood-Star mit Keeley Hazell (35) zusammen. Hier kümmert sich Jason total niedlich um das Model!

Paparazzi erwischten die Turteltauben nun bei ihrem Urlaub in Cabo, Mexiko – und das während eines ziemlich süßen Moments: Offenbar hatte sich die Beauty zuvor im Pool abgekühlt – Jason zeigte danach seine Gentleman-Manieren und legte liebevoll das Handtuch um seine Keeley. Anscheinend genießt das Paar die Zweisamkeit total, denn weitere Aufnahmen, die der Daily Mail vorliegen, zeigen die 35-Jährige, wie sie ihren Liebsten freudestrahlend anschaut.

Lange Zeit wurde gemunkelt, dass die beiden nur gute Freunde sein sollen. Doch spätestens nach diesen Turtel-Pics ist klar: Jason und Keeley sind wirklich verliebt ineinander. Seiner Verflossenen Oliva dürfte das ziemlich egal sein. Vor wenigen Tagen besuchte sie nämlich mit ihren zwei Kids Harrys Konzert – und tanzte ausgelassen zu seinen Songs.

Getty Images Keeley Hazell, Model

Getty Images Jason Sudeikis bei der "Angry Birds"-Premiere in Hollywood im März 2019

Collage: Getty Images Collage: Harry Styles und Olivia Wilde

