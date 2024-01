Haftstrafe: Ariana Grandes Stalker bekennt sich schuldig!

Kehrt damit ein für alle Mal Ruhe ein? Hinter Ariana Grande (30) liegen ziemlich turbulente Zeiten: Jahrelang hatte ein Stalker der Sängerin das Leben schwer gemacht. Immer wieder lauerte der hartnäckige Fan vor ihrer Tür und versuchte, ins Innere des Hauses zu gelangen. Ihre Sicherheitsleute soll dieser dabei sogar mit einem Messer bedroht haben. Vor Gericht ist nun endlich ein Urteil gefallen.

Aus aktuellen Gerichtsdokumenten, die TMZ vorliegen, geht hervor, dass sich Aharon Zebulun Israel Brown schuldig bekennt. Er gesteht, die 30-Jährige ab 2021 in den Bezirken Santa Barbara und Los Angeles gestalkt zu haben, in ihr Anwesen eingebrochen und sie bedroht zu haben. Der Bezirksstaatsanwalt von Santa Barbara County verkündet demnach, dass Arianas Stalker im Mai zu drei Jahren und acht Monaten Haft verurteilt werden wird. Zudem muss Aharon die Bedingungen der einstweiligen Verfügung einhalten, die ihm zehn Jahre lang jeglichen Kontakt mit der Schauspielerin untersagt.

Obwohl die Beauty bereits in der Vergangenheit eine einstweilige Verfügung gegen ihren Stalker erwirkt hatte, hielt dieser sich nicht an den festgelegten Mindestabstand von 90 Metern. Im Gegenteil: An ihrem 29. Geburtstag brach Aharon sogar in ihr Haus in Montecito ein. Glücklicherweise war die "Into You"-Interpretin zum Zeitpunkt des Einbruchs nicht anwesend.

