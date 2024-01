Liebes-Comeback: Wollen Sam Dylan und Rafi zusammenziehen?

Schmieden sie schon Zukunftspläne? Sam Dylan (32) und Rafi Rachek (34) hatten einige Zeit lang eine turbulente On-off-Beziehung geführt. Im Sommer 2022 gaben sie dann jedoch ihre Trennung bekannt. Nach einigen öffentlichen Streitereien herrschte schließlich Funkstille. Gerade erst überraschten der Bachelorette-Boy und der Prince Charming-Kandidat ihre Fans mit einem Liebes-Comeback. Promiflash hat nachgehakt: Planen Sam und Rafi schon ihre gemeinsame Zukunft?

Im Interview mit Promiflash plaudern die Turteltauben über ihre gemeinsamen Pläne. "Wir behalten erst einmal unsere Wohnungen, aber wenn wir eine große neue Wohnung finden, ziehen wir zusammen. Das kann in drei Monaten sein oder erst in einem Jahr. Da machen wir uns keinen Stress", verraten die TV-Bekanntheiten. Vorerst genießen sie aber ihre neugewonnene Zeit zu zweit: "Es fühlt sich alles gerade ganz neu und leicht an. Und wir sind auch beide froh, dass die meisten sich mit uns über das Comeback freuen."

Die überraschenden Neuigkeiten gab das TV-Paar gerade erst in Form eines Pärchen-Pics auf Instagram bekannt. "Alle guten Dinge sind drei und dennoch fühlt es sich ganz neu an, es fühlt sich wie ein Outing an", schwärmte Sam. An ihre alten Fehler wollen sie jedoch auf keinen Fall anknüpfen: "Wir haben uns neu verliebt und führen eine ganz andere Art von Beziehung."

Getty Images Sam Dylan im Dezember 2022

Getty Images Rafi Rachek im Dezember 2022 in Köln

ActionPress Rafi Rachek und Sam Dylan im Oktober 2021 in Köln

