Pics aus dem Tonstudio: Kommt bald neue Musik von Lady Gaga?

Wird sie bald neue Songs veröffentlichen? Mit ihrem Debütalbum "The Fame" gelangte Lady Gaga (37) 2008 der internationale Durchbruch. Zuletzt erreichte die Sängerin mit "Sweet Sounds Of Heaven" einen Meilenstein in ihrer Karriere – sie kooperierte mit den Rolling Stones. Eigene Musik hat es von der Sängerin jedoch schon länger nicht gegeben. Nun gewährt die "Born This Way"-Interpretin ihren Fans einen seltenen Einblick ins Tonstudio: Lady Gaga teasert neue Songs an!

Via Instagram teilt die 37-Jährige gleich zwei Schnappschüsse aus einem Aufnahmestudio. Auf den Fotos steht sie in einem knappen Look vor einem Mikrofon. Zu ihrem Beitrag fügt die "Just Dance"-Sängerin nur ein Herz sowie ein Musiknoten-Emoji hinzu. Ihre Fans sind von dem Post begeistert und hoffen auf neue Songs des Weltstars. Ein Fan kommentiert: "Ich hätte mir keinen besseren Start ins neue Jahr wünschen können." Ein anderer schreibt: "Wir sind bereit!" Wann genau neue Musik von Lady Gaga dann tatsächlich veröffentlicht wird, ist derzeit noch unklar.

Neue Musik ist nicht das einzige, worauf sich ihre Fans in diesem Jahr freuen: Lady Gaga wird im Oktober als Harley Quinn auf den Kinoleinwänden der Welt zu sehen sein. Ihre Vorgängerin Margot Robbie (33) äußerte sich bereits zu ihrer Nachfolgerin. "Ich wollte immer, dass Harley eine Figur ist, die an andere Schauspielerinnen weitergegeben werden kann, so wie es so viele ikonische männliche Figuren sind", betonte sie.

Getty Images Lady Gaga, Oscar-Performance 2023

Instagram / ladygaga Lady Gaga, Januar 2024

Getty Images Lady Gaga bei den Dreharbeiten für "Joker: Folie à Deux"

