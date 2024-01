Unsicher: Würden Wale Doronina und Can Treuetest überstehen?

Wie würde ihre potenzielle Temptation Island-Reise ausgehen? Walentina Doronina (23) und Can Kaplan überstanden als Paar die vergangene Staffel von Das Sommerhaus der Stars. Trotz vieler Streitigkeiten und Ausrastern sind sie zusammengeblieben – und das, obwohl das Format dafür bekannt ist, Beziehungen zu zerstören. Auch "Temptation Island" brachte schon viele Turteltauben auseinander. Jetzt verrät Walentina, wie sie zu der Show steht!

Im Gespräch mit Pierre van Hooven für gongfm offenbart die einstige Promi Big Brother-Teilnehmerin, dass sie und ihr Verlobter sogar mal für den Treuetest angefragt wurden. "Das ist natürlich schon eine Herausforderung. Ich bin ehrlich, ich weiß selbst nicht, wie es ausgehen würde", gesteht Walentina. Dabei müsste Can nicht mal eine Verführerin anfassen, damit die Influencerin ausflippt. "Ich bin ein sehr spontaner, impulsiver Mensch. [...] Wenn mir ein Blick nicht gefällt,...", führt sie aus.

In den vergangenen Wochen präsentierten sich die zwei jedoch als gefestigtes Paar. So unterstützte Walentina ihren Freund auf dem Promi-Event Fame Fighting – dort boxte Can gegen seinen Sommerhaus-Feind Luigi Birofio (24). Als der Unternehmer den 24-Jährigen k. o. schlug, gingen Walentina und er als Gewinner des Abends nach Hause.

Instagram / ckkaplan_ Can Kaplan und Walentina Doronina im November 2023

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Realitystar

ActionPress Can Kaplan und Walentina Doronina, Realitystars

