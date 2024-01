Vor Reality-TV-Karriere: Kim Virginia war schon mal verlobt!

Bei ihr läuteten schon fast die Hochzeitsglocken! Kim Virginia Hartung (28) hat bereits in einigen TV-Shows nach ihrem Mister Right gesucht. Unter anderem versuchte die baldige Dschungelcamperin ihr Glück bei Der Bachelor, Bachelor in Paradise oder Are You The One – Reality Stars in Love. Doch vor den ganzen Flirt-Formaten hatte sie schon eine sehr ernste Beziehung: Kim hätte sogar fast geheiratet!

Wie die Vize-Miss-Germany jetzt im "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!"-Podcast verrät, sei sie bis vor etwa drei Jahren verlobt gewesen. Mit ihrem Ex lebte sie ein Jahr im Ausland, hatte schon ein Kinderzimmer – es war also ziemlich ernst! Sie habe sogar für ihren Ex gearbeitet, habe ihren Job runtergedrosselt und ihr Leben um seines gebaut. "Und irgendwann habe ich mich so ein bisschen selbst verloren. [...] Am Ende kam ich mir vor wie im Knast." Als sie 25 Jahre alt war – kurz vor ihrem Reality-TV-Start – habe sie dann ihre Sachen gepackt und ihm den Rücken gekehrt.

Aktuell genießt Kim ihr Single-Leben sehr. Sollte sie sich wieder binden, habe sie aber schon eine Vorstellung davon, wie ihr neuer Partner sein sollte: Am besten sollte er nicht in der Öffentlichkeit stehen und älter sein als sie! "Eigentlich mag ich eher ältere Männer. [...] Ich bin schon weit entwickelt und jemanden zu finden, der da hirn- und lebenstechnisch auf meiner Schiene ist, ist schwierig", erklärt die Beauty.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Hartung, Realitystar

RTL / Frank Beer Kim Virginia Hartung, "Are You The One? Reality Stars in Love"-Kandidatin 2023

Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!, RTL Kim Virginia Hartung, Dschungelcamperin 2024

