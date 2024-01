Dänisches Königshaus teilt Erklärung zum neuen Monarchen!

Jetzt ist es auch auf Social Media offiziell! Heute fand der Thronwechsel beim dänischen Königshaus statt: Mit einer Unterschrift besiegelte Königin Margrethe (83) ihren Sohn Frederik (55) als neuen Monarchen. Inzwischen hat sich das neue Königspaar mit seinen Kindern auch schon auf dem Balkon von Schloss Christiansborg gezeigt. Jetzt teilt das Königshaus ein Foto und die erste Erklärung zu dem neuen Herrscher.

Auf Instagram teilt die dänische Königsfamilie ein neues Porträt von Frederik. Darauf steht er in seiner Uniform und mit seinem Zepter mit stolzgeschwellter Brust im Schloss. Das Foto ist kurz vor seiner Proklamation entstanden. "Heute, am 14. Januar 2024, hat Ihre Majestät Königin Margrethe II. im Staatsrat eine Abdankungserklärung unterzeichnet. Dies geschah in Anwesenheit des künftigen Königs, des künftigen Thronfolgers, der Regierung und des Staatssekretärs", heißt es dazu. Damit ist Frederik X. nun der neue Monarch.

Auch zahlreiche weitere Häuser haben sich bereits zu Frederiks Thronbesteigung gemeldet. "Meine Frau schließt sich mir an, um Ihnen unsere besten Wünsche zum Tag Ihrer Thronbesteigung im Königreich Dänemark zu übermitteln", schreibt König Charles (75) im Netz. "Der König und die Königin haben warme Erinnerungen an jede ihrer Begegnungen mit der Königin. Sie wünschen König Frederik X. und Königin Mary von Dänemark (51) alles Gute in ihren neuen Rollen", gratuliert das belgische Königshaus.

