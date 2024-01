Darum zerbrach Caitlyn Jenners Freundschaft zu Candis Cayne!

Sie gibt jetzt private Details preis! Caitlyn Jenner (74) unterzog sich vor rund neun Jahren geschlechtsangleichenden Maßnahmen, um als Frau leben zu können. Bei dieser Reise unterstützte sie damals ihre Freundin Candis Cayne, die ebenfalls eine Trans-Frau ist. Mittlerweile trennten sich die Wege der beiden Ladys aber – seitdem herrscht Eiszeit zwischen ihnen. Jetzt packt Candis aus, warum sie nicht mehr mit Caitlyn befreundet ist!

Gegenüber Radar Online plaudert die US-amerikanische Schauspielerin den Grund für das Ende ihrer Freundschaft mit der Ex von Kris Jenner (68) aus: "Wir reden nicht mehr miteinander, weil ich unsere persönliche Verbindung und ihr Glaubenssystem nicht mehr voneinander trennen kann!" So seien Caitlyns politische Ansichten zu extrem und Candis gefalle es nicht, dass der ehemalige The Kardashians-Star Donald Trump (77) unterstütze.

Es wäre nicht das erste Mal, dass es in Caitlyns Umfeld nicht gut läuft. Auch zu ihrer Ex-Frau hat die 74-Jährige keinen Kontakt mehr. "Kris versucht immer noch mit der Veränderung umzugehen. Der Mann, in den sie sich verliebt hat und mit dem sie Kinder hat, ist nicht mehr da. Es ist, als sei er tot", verriet eine Quelle im Herbst letzten Jahres gegenüber Daily Mail.

Getty Images Caitlyn Jenner im Februar 2020

Getty Images Candis Cayne und Caitlyn Jenner in Los Angeles

Instagram / caitlynnjenner Kris und Caitlyn Jenner, Ex-Ehepaar

