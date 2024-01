Prinz Frederik wird dänischer König: Die Roylas treffen ein!

Es ist so weit! An Silvester 2023 überraschte Königin Margrethe von Dänemark (83) ihr Volk mit der Nachricht, dass sie 2024 abdanken möchte. Zuvor hatte sie über 52 Jahre auf dem Thron gesessen. Ihn Sohn Prinz Frederik (55) wird als Nachfolger die Krone übernehmen. Heute Nachmittag soll der Royal auf Schloss Christiansborg feierlich zum König ernannt werden. Nun trifft die Königsfamilie bei den Feierlichkeiten ein!

In einer Kutsche fährt Königin Margrethe an dem wartenden Volk vorbei. Lächelnd winkt sie den jubelnden Menschen zu. Auch das zukünftige Königspaar befindet sich bereits auf dem Weg. Sichtlich gut gelaunt lassen sich Frederik und seine Ehefrau Prinzessin Mary (51) zum Schloss fahren. Die Fotos lassen bereits einen Blick auf die feierlichen Roben der beiden erhaschen. Während Frederik in einer offiziellen Uniform strahlt, trägt Mary ein cremefarbenes Outfit.

Die Abdankung von Königin Margrethe ist eine absolute Premiere in der Geschichte der dänischen Royals. Bisher hatte ein Thronwechsel erst beim Tod des Herrschers stattgefunden. Dies geschah zuletzt 1972, als Margarethe zum Oberhaupt der dänischen Monarchie wurde.

Getty Images Prinzessin Mary am 14. Januar 2024 in Kopenhagen

Getty Images Prinz Frederik vor der Thronübergabe im Januar 2024

Getty Images Königin Margrethe am 14. Januar 2024 in Kopenhagen

