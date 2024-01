So finden Timothée Chalamet und Kylie Zeit füreinander!

Für die Liebe ist ihnen kein Weg zu weit! Kylie Jenner (26) und Timothée Chalamet (28) gehen bereits seit vergangenem Jahr gemeinsam durchs Leben. Die The Kardashians-Bekanntheit und der Schauspieler turtelten bei den Golden Globes vor laufenden Kameras – der Dune-Darsteller gab seiner Liebsten sogar einen Kuss auf den Mund! Doch wie schaffen Kylie und Timothée trotz ihrer stressigen Jobs Zeit füreinander zu finden?

Ein Insider verrät im Gespräch mit OK!, dass die zweifache Mutter und der 28-Jährige für ihre Beziehung viele Strapazen auf sich nehmen: "Kylie und Timothée sind viel gereist, um sich zu sehen, damit es klappt." Die Khy-Gründerin soll sich sehr auf die gemeinsame Zukunft freuen: "Sie ist wirklich aufgeregt zu sehen, wohin diese Beziehung führt."

Kylies Ex Travis Scott (32) soll die neue Beziehung seiner Verflossenen aber ziemlich gegen den Strich gehen. "Er mag es nicht, sie zusammen zu sehen, und er tut sein Bestes, um das zu vermeiden", verriet eine anonyme Quelle gegenüber Daily Mail. "Er glaubt, dass sie versucht, dadurch an ihn heranzukommen", so der Informant.

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner und Timothée Chalamet im November 2023

Anzeige

Getty Images Travis Scott und Kylie Jenner, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de