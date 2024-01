So ging es Sofia Vergara mit öffentlicher Trennung von Joe

Sie gibt tiefe Einblicke in ihr Privatleben! Sofia Vergara (51) und Joe Manganiello (47) hatten sich im Jahr 2014 bei einem Abendessen kennengelernt – damals war die Schauspielerin jedoch noch verlobt gewesen. Kurz nach ihrer Trennung fragte der Spiderman-Star dann nach ihrer Nummer. Zwei Jahre später folgte die Traumhochzeit. Doch ihre Liebe war nicht für die Ewigkeit bestimmt – im vergangenen Jahr gaben die Hollywoodstars ihre Trennung bekannt. Nun spricht Sofia über die öffentlichkeitswirksame Trennung von Joe.

Im Interview mit CBS Sunday Morning verrät die Modern Family-Bekanntheit, dass sie durchaus mit dem Medienrummel gerechnet habe, der auf die Verkündung ihres Ehe-Aus folgte: "Ich wusste, dass es passieren würde. Man kann die Dinge nicht verbergen." Dennoch habe sie die Aufmerksamkeit nicht als sonderlich schlimm empfunden. Im Gegenteil: Sie sei eher überrascht davon gewesen, dass die Presse sehr respektvoll und nett über die Trennung berichtet habe. "Ich dachte, dass sie noch mehr Dinge erfinden würden, ihr wisst ja, wie das normalerweise ist. Ich war überrascht, sie haben einfach gesagt, was passiert ist und das war es", plaudert Sofia aus.

Bereits in ihrem Trennungsstatement baten die einstigen Turteltauben um Privatsphäre. "Wir haben die schwierige Entscheidung getroffen, uns scheiden zu lassen. Wir bitten höflich darum, unsere Privatsphäre in dieser Zeit zu respektieren, während wir diese neue Phase unseres Lebens bewältigen", erklärten sie damals gegenüber Page Six.

