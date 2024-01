Stehen Prinz Harry und Meghan kurz vor dem beruflichen Aus?

Stehen sie vor dem Aus? Prinz Harry (39) und Meghan (42) hatten 2020 dem britischen Königshaus den Rücken gekehrt und waren in die USA gezogen. Dort widmeten sie sich eigenen Projekten. Neben einem Spotify-Deal zogen sie auch einen Vertrag mit Netflix an Land. Gemeinsam mit der Streamingplattform produzierten die Sussexes unter anderem die Serie "Harry & Meghan" und eine Dokumentation über die Invictus Games. Zuletzt blieben ihre Erfolge jedoch aus. Ein Experte ist sich nun sicher: Harry und Meghan stehen vor dem beruflichen Aus!

Wie The Sun berichtet, läuft ihr Vertrag mit dem Streamingriesen Netflix im nächsten Jahr aus. Sollten die Ex-Royals bis dahin nichts von Interesse für die Plattform produzieren, sieht der königliche Kommentator Richard Fitzwilliams für die Zukunft der beiden schwarz: "Wenn man einfach seine Familie in den Dreck zieht, was das einzige Mal zu sein scheint, dass man extrem viel Geld bekommt und sonst nichts tut, muss man damit rechnen, dass man nicht ernst genommen wird." In seinen Augen sei ihre einzige Möglichkeit, möglichst schnell ein Filmprojekt zu verwirklichen – andernfalls würde die Öffentlichkeit endgültig das Interesse an den Kaliforniern verlieren.

Erst kürzlich betonte der Autor Phil Dampier in einem Interview mit The Sun, dass der Herzog und die Herzogin von Sussex der Öffentlichkeit beweisen wollen, wie gut es ihnen abseits des Königshauses gehe: "Sie werden zurückschlagen und zeigen wollen, dass sie gute Arbeit leisten können, aber auch, dass sie sich amüsieren und Spaß haben können."

Getty Images Prinz Harry im Oktober 2023

Getty Images Herzogin Meghan, September 2022

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan

